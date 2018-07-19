17 июля в Берлине начались трехсторонние консультации по газу - между Украиной, Россией и ЕС.

Главная тема обсуждений - как и сколько газа нужно поставить из России в Европу до, а особенно после запуска "Северного потока-2".

Симптоматично, что накануне этой встречи Владимир Путин заявил, что готов и после 2019 года (когда истекает действующий контракт) поддерживать транзит через Украину. Но выдвинул условие - если будет урегулирована тема Стокгольмского арбитража, который зимой вынес невыгодное для Москвы решение.

Таким образом, Россия обозначила условие сохранение транзита через Украину и после запуска Северного потока-2: Киев должен отказаться от претензий по арбитражу. В таком случае "Газпром", с учетом предполагаемого роста потребления в Европе (из-за сокращения добычи газа в Северном море), может если не сохранить, то лишь незначительно уменьшить объемы транзита через Украину даже после запуска газопровода по дну Балтийского моря. Возможно, Киев в таком случае может и выторговать для себя более приемлимые условия и по цене закупки российского газа (хотя об этом пока в открытую не говорится).

Сейчас, правда, трудно предположить, что нынешнее политическое руководство страны и действующее правление НАК "Нефтегаза" пойдет на такую сделку. Но уже после выборов 2019 года ситуация может кардинально измениться.

"Страна" разбиралась, какие газовые перспективы ждут Украину.

О чем говорили в Берлине

Главный вопрос встречи звучал так - как поставлять газ из РФ в ЕС после окончания транзитного контракта между Россией и Украиной?

Его срок истекает в 2019 году. И с этого же года начинает работать "Северный поток-2" - газопровод в обход Украины, а чуть позже - и "Турецкий поток". Суммарно они обеспечивают прокачку более 85 млрд кубов. А если будет дополнительно увеличена мощность Северного потока-2 на 15 млрд кубов (а такие планы также есть), то практически весь нынешний объем транзита газа через украинскую ГТС в 90-100 млрд кубометров будет, при желании, перенаправлен Россией по другим направлениям.

Если, конечно, стороны не договорятся оставить Украине хоть какую-то часть транзита. На этом настаивают в Германии, хотя никаких документов на сей счет еще не подписано. Россия же, как говорилось выше, уже поставила одно из условий сохранения прокачки газа через Украину. Это по сути отмена решения арбитража в Стокгольме, который изменил транзитный контракт в пользу Киева.

После этого в Москве готовы обсудить новый контракт.

Такова основная сюжетная завязка переговоров, начавшихся 17 июля. От Украины на них присутствовал министр иностранных дел Павел Климкин и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. От РФ - глава Минэнерго Александр Новак, от ЕС - вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович. От Германии был министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Российская сторона заявила, что по ее расчетам, Европе в ближайшие десять лет нужно будет поставить на 10-15% газа больше, чем сейчас (то есть на 17–25 млрд кубометров в год) из-за сокращения добычи в Северном море. Эти цифры "Газпром" намерен положить в основу нового гипотетического транзитного контракта с Украиной.

То есть рже после запуска всех обходных газопроводов все равно появится некий дополнительный объем газа, который можно будет прокачивать через территорию Украины. Таким образом Москва убивает сразу двух зайцев. Во-первых, идет навстречу пожеланием европейцев, которые ставят политическим условием (правда не жестким) реализации "Северного потока-2" сохранение транзита через Украину. Во-вторых, европейцы таким образом покроют недостачу газа опять же за счет российского топлива и доля последнего на рынке ЕС увеличится. А следовательно увеличится и прибыль "Газпрома".

В ЕС обещали над этим предложением подумать.

Потом Новак снова озвучил условие России - никаких контрактов с "Нафтогазом", пока не будут урегулированы споры в рамках Стокгольмского арбитража. Напомним, по одному из его решений "Газпром" должен Киеву 2,5 миллиарда долларов. В суде "висит" еще один иск "Нафтогаза" - уже на 11 миллиардов.

Учитывая, что Москва отказалась платить по уже проигранному "транзитному" иску, вряд ли урегулирование с ее точки зрения означает что-нибудь иное, нежели снятие всех финансовых претензий Украины.

"Будем продолжать взыскание долга". Реакция Киева

Довольно неожиданно для многих глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом".

По его словам, "Нафтогаз" готов рассмотреть предложения о мировой с "Газпромом", если это не повлияет на переговоры компании по новому контракту.

Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" не собирается обсуждать данное предложение в трехстороннем формате. Коболев добавил, что из-за рассмотрения предложения о мировой с "Газпромом" в трехстороннем формате компания "теряет время своих партнеров".

С другой стороны, в "Нафтогазе" дают понять, что уступать в финансовом вопросе пока не собираются.

"Мы будем продолжать принудительное взыскание уже 2,6 млрд долл по решению предыдущего арбитража.

И начинаем новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 млрд долл", - написал вчера в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Успокоительное для ЕС"

Из реакции "Нафтогаза" видно, что снимать претензии по выигрышу в Стокгольме в Киеве пока не хотят. Да это и невозможно по политическим причинам. Так как рухнет вся политическая легенда, которую выстраивает и нынешняя украинская власть и руководство НАКа по поводу "избавления от газовой зависимости от России".

Поэтому пока сами переговоры в Берлине пока выглядят формальностью.

"Эта встреча - протокол не более. Стороны обменялись мнениями", - говорит нефтегазовый эксперт Валентин Землянский.

По мнению его коллеги Дмитрия Марунича, для договоренностей между "Нефтегазом" и "Газпромом" нет никакой базы - Киев не откажется от миллиардного выигрыша, а Москва - от загрузки "Северного потока-2". Поэтому сама встреча организована как "успокоительное" для Еврокомиссии, которая беспокоится за судьбы транзита в ЕС - причем в самой ближайшей перспективе.

"Зима приближается. Европа давит и не хочет оказаться в ситуации 2009 года, когда начались перебои с транзитом", - объяснил главный нерв этой встречи Марунич.

В тоже время, источник в газовой сфере не исключает, что лед действительно может тронутся и компромисс будет найдет. Но уже после смены власти в стране.

"Для Порошенко и для Коболева критически неприемлемы любые компромиссы с "Газпромом", - говорит источник. - Они делают себе политический капитал на борьбе с Россией. Но вот для любые других людей, которые придут им на смену, ситуация будет выглядеть не в столь черно-белых тонах. Ведь что предлагает "Газпром"? Отказаться от претензий на 2 млрд долларов (которые непонятно будут ли вообще когда-нибудь получены или нет), а в обмен на это сохранить достаточно крупные объемы транзита через нашу страну. То есть дать возможность нам получать миллиарды долларов из года в год. Это предложение, которое, вполне вероятно, новые украинские власти готовы будут обсуждать. Этот вариант вполне приемлем и для Европы. Так что шансы на сохранение транзита и полюбовного заключения нового контракта после 2019 года есть и немалые. Это чувствует, вероятно, и сам Коболев, раз заговорил о возможности "мировой" с "Газпромом". Но я не уверен, что у него уже получится "переобуться" в воздухе. Скорее всего, переговоры о новом контракте будут вести уже другие люди".