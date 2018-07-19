Экс-нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский оказался на грани ухода из "Динамо" (Брест) из-за нарушения дисциплины. За белорусскую команду он выступал в минувшем сезоне и стал вторым по результативности игроком по системе "гол+пас".

Об этом передает By.Tribuna.com со ссылкой на близкий к клубу источник.

Из-за дисциплины руководство брестского клуба в ближайшее время намерено разорвать контракты не только с Милевским, - но и с Алексеем Гавриловичем, который является капитаном команды.

Милевский выдал отличный сезон в Бресте. Он трижды забил и 7 раз отдавал голевые передачи партнерам по команде. Вместе с "Динамо" он выиграл Кубок и Суперкубок Беларуси.

Ранее главный тренер брестского "Динамо" Алексей Шпилевский говорил о том, что Милевский еще не до конца раскрыл свой потенциал.

Артем Милевский получил известность в киевском "Динамо", за которое играл в 2002-2013 годах. После Киева Артем объездил немало клубов - турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынская "Конкордия", российский "Тосно" и белорусское "Динамо".

У Милевского с этим проблемы с дисциплиной во всех предыдущих клубах.

Как сообщала "Страна", Милевский оформил первый дубль в брестском "Динамо".

"Впечатления отличные. Я очень рад, что сумел отличиться. У меня уже было достаточно моментов. Рад, что забил, рад за команду. Бурно отпраздновал, потому что был очень рад. Для меня это очень важно. Меня здесь очень любят болельщики, как и всю команду. Хочется, чтобы они приходили на стадион. Когда приходит такое количество народа, хочется показывать достойный футбол. Огромное спасибо болельщикам. Браво, Брест! С победой!", - заявил Милевский клубной пресс-службе.

Отметим, что в киевском "Динамо" футболист оплачивал друзьям отпуска на островах.