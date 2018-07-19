В парламенте Израиля (Кнессете) приняли закон, объявляющий Израиль "национальным домом еврейского народа" и объявляющий его столицей - спорный арабо-еврейский город Иерусалим. Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что закон во втором и третьем чтениях был утвержден за одну ночь. За принятие закона проголосовали 62 депутата парламента, 55 были против и двое воздержались.

Закон также объявляет Иерусалим столицей государства, признает еврейский календарь официальным государственным календарем и устанавливает ряд государственных праздников. Также он понижает статус арабского языка до "особого".

Документ вызвал протесты со стороны арабского населения Израиля. Он был доработан после консультаций с политологами, которые указывали на то, что ряд пунктов закона являются дискриминационными и могут "бросить тень на Израиль на международной арене".

Как сообщала "Страна", Могерини заявила, что только сосуществование Палестины и Израиля ведет к миру на Ближнем Востоке.

"Вы знаете, что наша позиция состоит в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина. Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", - заявила высокий представитель ЕС.

Напомним, что на медпомощь пострадавшим палестинцам в Секторе Газа необходимо не менее $24 миллионов.