Минобороны России показало новейшее вооружение - ракетные комплексы "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морские системы "Посейдон", крылатую ракету "Буревестник" и лазерный комплекс "Пересвет".

Видео появилось на канале Минобороны РФ в YouTube.

О разработке данного вооружения в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

Видео появилось на канале Минобороны РФ в YouT

Видео: youtube.com

В России заявили, что это самое мощное оружие в мире. Более того, все ныне существующие системы ПРО в борьбе с этим оружием бесполезны.

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Россия показала испытания новой баллистической ракеты "Сармат".

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