В Украину начались поставки хлора из Румынии. Готовятся закупки в Польше, Словакии и Узбекистане. Благодаря импортному сырью остановленный Днепразот, возможно, заработает через три дня.

Об этом в комментарии 112 Украина сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

"Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю. Но этого недостаточно для общей потребности. Словакия, Польша могут начинать отгрузки, и их хлор может быть в Украине до 30 августа. Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа", - сообщила она.

При этом с поставками хлора из Европы могут возникнуть проблемы, поскольку цистерны с европейским хлором не могут изменять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. А завоз жидкого хлора в контейнерах автомобилем занимает много времени, с учетом того, что таких контейнеров недостаточно, сообщили в Киевводоканале.

Бабий добавила, что на протяжении этой недели переоборудовались все мощности для того, чтобы перераспределять все оставшиеся запасы хлора среди других водоканалов.

При этом она сообщила, что единственный украинский производитель хлора - предприятие Днепразот - в течение трех дней запустит производство.

На данный момент самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах: Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье.

"Страна" разбиралась, грозит ли Украине коллапс питьевой воды. Украина на 100% сама обеспечивает себя этим веществом - однако из-за вероятного бизнес-конфликта над питьевой водой нависла угроза.

Как сообщала "Страна", предприятие "Днепроазот" было полностью остановлено. Причины закрытия производства аммиака и карбамида связаны с разительном подорожании энергоресурсов и природного газа.

Отметим, что в Николаеве из-за проблем с хлором уменьшат подачу воды.