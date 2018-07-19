Лоукостер Ryanair был вынужден отменить все рейсы, которые должны были отправляться из трех стран Европы 25 и 26 июля.

Об этом сообщает Avianews.com со ссылкой на представителей компании.

Причиной отмены рейсов стала забастовка бортпроводников. Это затронет около 50 тысяч пассажиров, которые должны были вылететь отмененными рейсами.

Уточняется, что забастовка затронет 24% рейсов, направляющихся из и в Испанию, 27% португальских рейсов и 31% бельгийских.

Пассажиры, приобретавшие билеты на отмененные рейсы, получили СМС-сообщения и электронные письма, в которых компания предложила бесплатно перенести вылет на 7 дней от изначальной даты или вернуть деньги за билеты.

Бортпроводники требуют повышения заработных плат и улучшения условий труда. В то же время в Ryanair отмечают, что зарплата бортпроводника достигает 40 тысяч евро в год, при этом они имеют по 14 выходных ежемесячно и оплачиваемые больничные.

"Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего, кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", - отмечают в компании.

До этого забастовку объявили также пилоты компании, которые заявили, что недовольны условиями распределения по базам, начисления бонусов и предоставления отпусков.

Ранее "Страна" сообщала, что Ryanair открыла продажу билетов на рейс Киев - Быдгощ с 31 октября.

Также Ryanair вдвое сократил время онлайн-регистрации на свои рейсы.