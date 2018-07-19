Британская полиция идентифицировала отравителей экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщила газета The Sun.

Знакомый с ходом расследования источник сообщил, что полиция с помощью камер видеонаблюдения идентифицировала подозреваемых, после чего сопоставила лица со списков въезжавших в страну в тот период. "Они уверены, что подозреваемые — россияне", — резюмировал он.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях.

Позднее еще два местных жителя были найдены с теми же симптомами, одна из них, Дон Стерджесс, умерла 9 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что среди отравителей Скрипалей была женщина, которая пользовалась духами - Daily Mail.

Также женщина решила, что нашла в Эймсбери флакон с духами - полиция.