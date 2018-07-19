Бронетехнику, обнаруженную руферами на территории Харьковского бронетанкового завода, после ремонта и модернизации передадут ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"О ситуации по размещению техники и территории Харьковского бронетанкового завода, сообщаем следующее: военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. После завершения всех приемо-сдаточных работ указанная военная техника будет передана в состав Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год под различными решениями руководства Минобороны на то время. Решения относительно ее дальнейшего использования не принимались до 2014 года.

"В 2014 году Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличия, технического состояния и выполнения ремонтно-восстановительных работ", - рассказали в Минобороны.

"Сейчас по решению Министра обороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возврата в состав Вооруженных Сил Украины", - отметили в министерстве.

Видео двоих харьковских руферов, которые проникли на территорию танкового склада ВСУ from Страна.ua on Vimeo.

Напомним, руферы сняли видео, на котором утверждали, что беспрепятственно проникли на территорию склада, где хранится 300 старых советских танков и порядка 10 новых. Двое парней заявили, что это – заброшенная военная база.

В действительности, по описанию расположения площадки, видео снято на территории Харьковского бронетанкового завода, где ремонтируется военная техника. Видео блогеров сейчас удалено с их аккаунта.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция пытается понять, как руферы проникли на территорию бронетанкового завода в Харькове и сняли видео.