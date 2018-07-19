Квартирные воры безнаказанно продолжают свое турне по элитным апартаментам столицы.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции,новой жертвой взломщиков вчера стала начальница отдела Госфискальной службы Светлана Чубка. Со слов заявительницы известно, что вчера утром она ушла из квартиры на Ивана Кудри,а когда под вечер вернулась, обнаружила открытые двери (замки были целыми), полный кавардак и пропажу ценных вещей.

У сотрудницы фискальной службы вынесли украшения из золота и серебра, ноутбук, iPad и телефон (все марки Apple) и около 20 тысяч грн наличности. Воры даже прихватили парочку ее дамских сумок элитных брендов. Вероятно, кража совершена по наводке и домушники следили за хозяйкой и ее домочадцами, чтобы никого не было дома.

"Страна" уже неоднократно описывала случаи квартирных краж у известных людей,случившихся за последние два месяца в Киеве. Это обворованная квартира экс-модели Влады Литовченко, бывшей жены лидера КПУ - Светланы Симоненко, топ-менеджера фирмы "Бурисма" и другие.

В полиции утверждают что борются с домушниками и есть результаты - недавно на Печерске действительно поймали банду кавказцев, которые вынесли из квартиры сейф с деньгами. Однако в режиме "офф-рекордз" оперативники сознаются что это капля в море и сейчас в период летних отпусков в столицу как мухи на мед ринулись группировки кавказских квартирных воров, специализирующихся на взломе именно элитных квартир.