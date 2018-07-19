Полиция задержала сотрудников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Суммы колебались от 5000 гривен до 5000 долларов США.

В Одессе декан и заведующий лаборатории академии требовали от трех абитуриентов 5 тысяч долларов США. За указанную сумму они пообещала помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение. Задержали их во время получения взятки.

Фото: npu.gov.ua

Кроме 5 тысяч долларов США, правоохранители изъяли у взяточников 4 конверта в которых были указаны фамилии других абитуриентов. В середине конвертов находились денежные средства общей суммой 2 тысячи 600 долларов США и 2 тысячи 500 гривен.

В Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5 тысяч гривен. Его также задержали.

Фото: npu.gov.ua

В Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 тысяч гривен.

Фото: npu.gov.ua

Во время получения первой части взятки, 2 тысяч гривен, чиновник был задержан оперативниками. Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Работникам образования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают другие факты получения неправомерной выгоды работниками вуза.

Ранее "Страна" сообщала, что киевский ректор на деньги вуза закупил себе мебель и сантехнику.

Также преподаватель университета им. Гетьмана попался на взятке за зачисление на бюджет.