20 июля в мире отмечают международный День шахмат, внесенный в календарь по инициативе ФИДЕ и ЮНЕСКО. История этой даты длится с 1966 года.

В этот день в мире проходит множество шахматных мероприятий, приуроченных ко Дню шахмат - лекции, турниры, сеансы одновременной игры с известными спортсменами.

Украина впервые официально отпраздновала День шахмат в 2012 году.

Интересно, что в шахматы на территории нашей страны играли давно. В 1980-х годах в районе Киева и Вышгорода были найдены шахматные фигурки из кости. Находка относится примерно к 11-12 веку. Шахматами интересовался поэт и странствующий философ Григорий Сковорода. В начале 20 века в Киеве и Одессе возникли шахматные общества.

Если говорить о современности, то трое украинских шахматистов стали чемпионами мира: Руслан Пономарев (2002-2003), Анна Ушенина (2012-2013) и Мария Музычук (2015-2016).

Фото: Известные украинские шахматистки сестры Мария (справа) и Анна (слева) Музычук/google.com.ua

Интересно, что вопреки распространенным представлениям, что шахматы - спорт исключительно интеллектуальный, шахматисты занимаются и физической подготовкой. Во время долгих напряженных партий решающей может стать именно физическая выносливость.

Еще один праздник сегодня - международный День торта. Сладкую дату официально впервые отметили всего 7 лет назад, в 2011 году. А придумали внести в календарь специальный вкусный день в ассоциации кулинаров, художников и музыкантов, которые входят в международный "Миланский клуб" Королевства любви.

Праздник посвящен миру и дружбе. Его основатели верят в объединяющую силу тортов. Сотни кулинаров из разных стран присылают фото своих шедевров на сайт организации. Этот день напоминает о том, что можно встретиться с близкими людьми и пообщаться за сладким столом или испечь самому что-нибудь вкусное и поделиться с друзьями. А может даже угостить того, с кем отношения не очень складываются. Кто знает, может кусочек торта и, правда, может сделать кого-то добрее и дружелюбнее.

Фото: Вот таким был торт на свадьбе британского принца Гарри и Меган Маркл. Десерт был пропитан сиропом из бузины, с нежным лимонным кремом и живыми цветами из королевского сада для украшения

Девиз Дня торта - I cake you. Звучит немного угрожающе, но переводится, как "я приду к тебе с тортом". Кстати "cake" в переводе с английского это не только торт, но и кексы, пирожные.

Каждый год тематический. Например, в 2018-м тортики должны быть связаны с кино.