В Турции сегодня, 19 июля отменили режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота в 2016 году.

Об этом сообщает Business Times со ссылкой на заявление Министерства чрезвычайных ситуаций Турции.

"Чрезвыйчайный режим завершился в 1:00 ночи в четверг (22:00 по Гринвичу) после того, как правительство решило, что он не будет снова продлен", — говорится в заявлении МЧС.

После заявления о завершении чрезвычайного положения правительство Турции уволил 18 632 государственных служащих, включая военных, полицейских, ученых и чиновников.

15 июля 2016 года власти Турции заявили о попытке государственного переворота. Той ночью в столкновениях погибли около 250 человек — гражданских, путчистов, полицейских.

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Также в рамках чрезвычайного положения в Турции закрыли школы, больницы и вузы.