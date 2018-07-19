Мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля второй раз за неполных три года задержали за взятку. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, Москаля в марте 2018 года приговорили к 6,5 годам за взятку, но он продолжал руководить городом, поскольку апелляция "все переносится".

"Чтобы не потерять навыки, решил этот Москаль снова взять неправомерную выгоду на 68,7 тысячи гривен. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках!" - написал Луценко.

Он пообещал, что в этом деле будет "закон и справедливость".

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Согласно решению Стрыйского горрайонного суда Львовской области, Москаля задерживали за взятку в 18 тысяч гривен в августе 2015 года.

Как сообщает "ZIK", в апреле Москаль предлагал установить в городе виселицу для коррупционеров. Он предлагал, в частности, там наказывать взяточников. "Берем шкуру, подвешиваем за ноги сюда и бьем по заднице – 20 буков или 25 буков ... что кровь будет стекать слезами по заднице", - говорил тогда мэр Сколе и даже обещал сам профинансировать необходимые на установку виселицы 30 тысяч гривен.

Ранее "Страна" сообщала о взятке за горнолыжный комплекс. У Луценко рассказали о задержании на Закарпатье чиновников Госгеокадастра.

Также СБУ задержала на систематических взятках группу львовских таможенников.