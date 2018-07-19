Конституционный суд вчера, 18 июля, вернул чернобыльцам льготы, которые власть отменила в 2014 году.

Заявление в КС подали депутаты от "Оппозиционного блока" еще три года назад. Попутно Верховную Раду и Кабмин несколько раз пытались штурмовать рассерженные толпы льготников, у которых на пустом месте и отобрали массу привилегий.

Последней такой акцией стала попытка штурма Рады объединенными силами чернобыльцев, шахтеров и афганцев, которые довольно экспрессивно требовали у депутатов решения своих вопросов.

Давление улицы на протяжении последних лет заставляло депутатов изображать бурную деятельность и вносить в парламент законопроекты, которые возвращали часть льгот или полный их пакет. Однако только один из таких проектов авторства нардепа от "Оппозиционного блока" Королевской дошел до реального голосования - и то был ветирован президентом Порошенко в 2016 году.

Что именно вернули чернобыльцам вчера - разбиралась "Страна".

Как "порезали" чернобыльцев в 2014 году

В декабре 2014 года - а это был разгар войны на Донбассе - власть была на пике своих "реформ" по отмене всяческих соцальных гарантий.

Правительство Яценюка, а за ним и партия "Народный фронт", именно на этом поприще заработали статус аутсайдеров любых рейтингов.

Впрочем, льготы у чернобыльцев дружно забирала вся коалиция, сформированная тогда в парламенте. 28 декабря по праву может считаться "черным днем" для льготных категорий: ветеранов, чиновников (большинство из которых работают на нищеских зарплатах), "детей войны".

Но больше всего досталось миллиону украинских чернобыльцев. Под "сокращение" попали как ликвидаторы, так и люди, отселенные из Зоны.

Так, ликвидаторы второй категории теряли право на бесплатные путевки в санатории, проезд в коммунальном транспорте и электричках.

Третью категорию оставили без рецептурных лекарств, которые раньше отпускались бесплатно. Также у них отобрали 50%-ю скидку на оплату жилкомуслуг. Причем сделали это "хитро": оставили скидку только тем, чей доход не превышает 1710 гривен. То есть по сути - дисконта лишились практически все.

Стоит ли говорить, какой удар по бюджету пострадавших от аварии на ЧАЭС это вызвало - особенно в свете многократного подорожания услуг ЖКХ в стране.

Четвертую же категорию чернобыльцев просто "умножили на ноль", вообще оставив ее без любых привилегий. То есть пропросту говоря - эту категорию ликвидировали.

Также семьям чернобыльцев отменили добавки к пенсии в связи с потерей кормильца - точнее, увязали ее с размером доходов: прием, похожий на тему с коммунальными услугами.

Самое интересное, что размер дохода, по которому чернобыльцу "отпускается" та или иная льгота, отдавался на откуп Кабинета министров, который мог устанавливать самые мизерные цифры, тем самым отсекая от соцгарантий львиную долю пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Кроме того, декабрьский закон увязывал оставшиеся чернобыльские льготы с другими соцгарантиями и отсекал возможность их дублирования - надо было выбирать что-то одно.

Позже, уже на пике протестов чернобыльцев, власть начала повышать им пенсии - в рамках общей пенсионной реформы. Однако это было настолько мизерной подачкой на фоне отмены реальных льгот и общего роста цен, что вызвало только еще большее возмущение.

Подробно эту ситуацию "Страна" рассматривала в материале "Как государство лишает чернобыльцев льгот".

Что решил Конституционный суд

В 2015 году 50 депутатов "Оппозиционного блока" написали заявление в Конституционный суд с целью оспорить решение Рады и президента, который оперативно подписал "людоедский" законопроект № 76-VIII в том же декабре 2014-го.

После более чем трехлетнего разбирательства суд признал отмену льгот незаконной.

С полным текстом решения суда можно ознакомиться здесь.

"Конституционный суд Украины, исходя из содержания статьи 16 Основного Закона Украины, отмечает, что обязанность государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы – катастрофы планетарного масштаба, сохранению генофонда украинского народа предопределяет предоставление особого статуса гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", - говорится в документе.

Конституционный Суд считает, что льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения причиненного вреда чернобыльцам. Таким образом, отменяется действие норм, которые ограничивали выплаты для льготных категорий, связанных с катастрофой на ЧАЭС, заключил суд.

Из опубликованного решения следует, что суд отменил всё, что напринимала Рада 28 декабря 2014 года.

Это подпункт 2, абзацы 1, 2 подпункта 3, подпункт 4, абзацы 1, 2 подпункта 5, абзацы 1-4 подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I закона №76, часть 3 статьи 22, часть 2 статьи 24, часть 7 статьи 30 закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" от 28 февраля 1991 года (№796-ХII) с изменениями, статья 53 (кроме ее названия), статья 60 закона №796 в редакции закона №76–III.

Все перечисленные пункты противоречат статьям 3 и 16 Конституции Украины.

Указанные положения утрачивают силу со дня принятия этого решения Конституционном судом. Он также установил, что с этого дня статьи 53 и 60 закона №796-ХII должны применяться в редакции до внесения изменений.



Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

В Оппозиционном блоке считают этот вердикт своей победой.

"Этого решения мы добивались несколько лет, подав более десяти представлений в КСУ. На прошлой неделе путем ультиматума мы заставили власть принять решение о выплате долгов шахтерам. Сегодняшнее решение Конституционного Суда по чернобыльцам – это еще одна победа", - заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.