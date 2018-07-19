Создатель Верки Сердючки, музыкант и исполнитель Андрей Данилко заявил, что не отказывается выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Об этом он сообщил в интервью КП в Украине.

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо", - ответил он на вопрос, не податься ли ему политику, "раз уж туда продвигают Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука". Он отметил, что ему говорили, что "если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так…"

Данилко уверен, что противники его политической карьеры говорят, что он "не профессионал, мову не знает": "Я мову знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською". У вас уже метро по 8 гривен!", - заметил Данилко.

Он считает, что что людям не хватает и всегда не будет хватать обычных вещей, обычных качеств. "Я на Славика смотрю. Дай ему Бог здоровья. Но эти руки…", - добавил артист, имея в виду жестикуляцию Вакарчука.

"В том то и дело - этому всему учат. Лучше от этого кому-то стало? Это просто выглядит смешно. Так же Поплавский делает. У них у всех одни и те же движения. Но мы же тоже умные люди, понимаем, что это все не случайно, не потому, что ему так захотелось - и он пошел. Видно, что за ним стоят весомые люди", - пояснил создатель Сердючки.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Данилко опроверг слухи об окончании карьеры Верки Сердючки.

Также Сердючка заявила, что не одобряет запрета российских фильмов в Украине.