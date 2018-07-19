Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Среди них и Украина. Об этом сообщается на сайте дипломатической службы ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала общему решению Евросоюза, продлившему ограничительные меры до 23 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 июля стало известно, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. В нем прописаны меры, которые пропишутся виде указа президента и станут частью "общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику".

Ранее США пригрозили западным компаниям санкциями за инвестирование в Северный поток-2.