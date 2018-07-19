Известный российский стендап-комик Данила Поперечный, которому СБУ запретила въезд в страну на три года, заявил о подаче иска против Украины. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Об отмене выступлений Поперечного в Украине стало известно еще в середине мая. Поперечный называет цензурой данное решение СБУ.

"Мы пытались сделать все возможное, чтобы попасть в Украину, чтобы запрет отменили. Мы практически урегулировали этот вопрос с СБУ, но .... кому-то сверху в Украине я очень не по душе и он делает все возможное, чтобы я туда не попал", — рассказал комик.

Поперечный отметил, что планировал посетить Киев не только из-за запланированных выступлений, но и для встречи с некоторыми членами семьи и друзьями. Причин для запрета въезда в Украину Поперечному не назвали.

"Я подал запрос на выяснение причины: почему же именно мне запретили въезд в Украину. И мне пришел ответ, что мы можем запрещать кому угодно по и отчитываться не обязаны. В таком духе", — сообщил он, прикрепив копию ответа СБУ в видеоблоге.

Кроме этого, он сообщил о подаче иска против Украины.

"Мы подали в суд на Украину. Мы потеряли очень много денег из-за того что они нам подставили свинью. Перед организацией выступления мы спросили СБУ, могу ли я въезжать и СБУ дали ответ "да, можете", — сообщил Поперечный.

При этом он не уточнил в какой именно суд обратился с иском.

Видео: youtube.com

Данила Поперечный должен был выступить с концертами в Киеве 18 и 19 мая. Причем билеты на выступление 18 мая были уже распроданы. Кроме того, концерты комика были запланированы в Одессе и Харькове.

В России он приобрел популярность как автор юмористических шоу в YouTube, в частности "Поперечный блог", "Исповедь", "Не переключайтесь", "Блоги Джокера", "Без души".

Поперечный также является видеоблогером с 1,8 миллиона подписчиков в YouTube.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина запретила въезд российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

Также Наташа Королева будет оспаривать запрет въезда в Украину в международных судах.