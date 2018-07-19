Сегодня, 19 июля в Украине ожидается теплая погода, температура до +30 градусов, на большей части страны, в том числе Киеве, продут дожди.

Об этом сообщает Укргидромецентр.

Жители Запада страны почувствуют прохладный северный ветер, однако мощным он не будет. На протяжении суток – дожди с грозами, а температура ночью составит +14…+16, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла.

Аналогичная ситуация ожидает и жителей северного региона. Направление ветра северо-восточное, в остальном те же градусы покажет термометр, что и на Западе, с подобными же осадками.

На Востоке Украины будет несколько теплее. Здесь синоптики обещают повышение температуры воздуха до 28 градусов днем, а ночью около +19. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Южной части страны тепло, как и положено летом, однако тоже в течение суток периодически будет идти сильный дождь. Ночная температура воздуха составит +18…+20, дневная +27…+30. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Центре страны, как и по всей остальной Украине пройдут сильные грозовые дожди, местами ливни. Следует ожидать 18 градусов тепла ночью, а днем до +26. Ветер северный, 3-8 м/с.

Погода в столице также не особо порадует, за исключением приятного теплого воздуха. Ночью дождь с температурой от 16 до 18 градусов выше нуля, днем дождь, +24…+26. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики предупреждают, что до конца недели дожди и грозы из Украины не уйдут.

Также Киеву пообещали палящий июльский зной уже через неделю.