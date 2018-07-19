Глава США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущего в интервью телеканалу CBS.

"Да, я бы считал так, поскольку он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Поэтому, как лидер страны, вы должны нести ответственность", - сказал Трамп.

Дональд Трамп заявил, что "не хочет вдаваться в подробности" относительно того, верит ли он заверениям российского лидера о непричастности России к вмешательству. "Могу только сказать, что полностью уверен в выводах наших разведывательных структур, которые свидетельствуют о наличии "российского следа", - отметил лидер США.

Ранее Дональд Трамп рассказал о реакции людей, которые возненавидели его за стремление поладить с президентом России. Такую критику Трамп сравнил с психическим расстройством.

Напомним, встреча президентов США и России в Хельсинки прошла 16 июля и продолжалась около четырех часов. Тет-а-тет главы государств общались более двух часов. По итогам общения российский лидер отметил, что остался доволен встречей, и охарактеризовал свой разговор с Трампом как "действительно очень содержательный".

В то же время ряд американских политиков раскритиковали Трампа. В частности, сенатор Джон Маккейн назвал его пресс-конференцию с Путиным "одним из самых позорных выступлений президента" и предположил, что оба лидера "говорили по одному сценарию", а Трамп "решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой". В свою очередь, спикер палаты представителей США Пол Райан заявил о готовности рассмотреть проекты дополнительных санкций против России, так как ее власти не разделяют ценностей США.