В Одессе дети перекрыли проезд внутри своего двора и потребовали деньги у водителей, которые вынуждены объезжать перекрытую на ремонт дорогу. Об этом пишет ТРК Одесса на своей странице в Facebook.

Чтобы объехать перекрытую из-за ремонта участок улицы Сегедской через двор, автомобилистам приходится заплатить от 5 до 20 гривен. Средства за проезд собирают несовершеннолетние жители дома №7 по улице Сегедской.

СМИ также разместило видео, на котором возмущенная водитель убирает опоры и не хочет платить за проезд. Очевидно, что до этого другие водители охотно давали деньги.

Видео: facebook.com/OdesaSuspilne

Одним пользователям импонирует предприимчивость юных одесситов. Однако, есть и возмущенные. Так, журналист Валерия Егошина в Facebook отмечает, что происходит копировании детьми моделей поведения взрослых, а также о неуместности таких игр.

Она считает, что это мини-модель революции, а также в то время, как кто-то наживается на чужом горе, другие пытаются помочь. "Скучающие дети во дворе могли выбрать другую модель - показывать водителям объезд, например. И я, как социолог, скажу: "Это пздц", - с горечью резюмирует она.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе поймали двух сбежавших из колонии осужденных. Третьего ищут.

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