Один из организаторов World Boxing Super Series Калле Зауэрланд заявил, что нет никаких проблем с организацией боя в Москве. По его мнению, слова про отмену боя – не более, чем слухи.

"Эти слухи полны мусора, нет абсолютно никаких проблем. По факту, Усик лично мне сказал, что имеет огромное желание выиграть первый в истории трофей Мохаммеда Али", - цитирует boxingscene Зауэрланда.

Промоутер уверяет, что Усик говорил ему еще несколько месяцев назад, что спортсмену "все равно, где пройдет финал, и не только не в Москве": "Он очень и очень уверен, что поднимет трофей в субботу над своей головой", – сказал Зауэрланд.

Напомним, что россиянин Мурат Гассиев, чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе, ранее прилетел в Москву, где проведет бой против украинского чемпиона WBO и WBC Александра Усика.

Еще раньше в российской федерации бокса пригрозили судом украинскому боксеру Александру Усику, если тот откажется выходить на бой с Муратом Гассиевым.