Телохранитель главы США Дональда Трампа умер во время визита президента в Европу. Американский агент Секретной службы с 19-летним стажем погиб от инсульта во время визита Трампа в Великобританию, пишет The Guardian.

Как сообщается, охранник работал над защитой президента, когда тот находился в собственном гольф-клубе в Шотландии Trump Turnberry - так президент США решил завершить свою поездку по Европе перед встречей с Путиным.

"Инсульт у охранника произошел 15 июля. Он получил экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось его спасти. Он умер 17 июля в окружении ближайших членов семьи", - говорится в сообщении.

Напомним, после саммита НАТО Трамп впервые посетил с визитом Великобританию. Там он встретился с королевой Елизаветой II и премьером страны Терезой Мэй.

Напомним, недавно в интернете появилось видео с совместной пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, на котором пользователи подметили реакцию американского президента на "факты Путина".