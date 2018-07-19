Возле Голосеевского районного суда Киева произошел конфликт между журналистом "Громадського" Игорем Бурдыгой и представителями радикалов из С14. Это произошло, когда выбирали меру пресечения одному из координаторов С14 Сергею Мазуру по делу о разгоне и сожжению ромского лагеря на Лысой горе в Киеве.

Как пишет "Громадське" Бурдыга, который освещал эту тему несколько месяцев, находился в суде по редакционному заданию. После суда его окружили представители С14, а ее лидер Евгений Карась дал журналисту пощечину. Произошла потасовка, в которую вмешались представители полиции.

Как сообщается, этому инциденту предшествовал конфликт с C14 в социальных сетях - журналист использовал в одном из своих постов нецензурную брань, за что получил выговор. Он временно отстранен от работы.

Фото: Громадське

Напомним, что 18 июля Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения для националиста Сергея Мазура - координатора С14. Ему присудили круглосуточный домашний арест на два месяца.

На прошлой неделе Мазуру внезапно вручили подозрение и обыскали его квартиру. Внезапно - потому что атака на табор произошла еще в апреле, а Мазур никогда и не скрывал своего участия в ней.

"Страна" уже делала предположения, что власти Украины взяли курс на мягкое вытеснение националистов - того все настойчивее требуют западные структуры. Одновременно они не готовы решать этот вопрос кардинально: радикальные группировки являются главной опорой режима после полиции и спецслужб.

Ранее С14 обратилась с иском в суд против "Громадського ТВ" из-за того, что их назвали "неонацистами".