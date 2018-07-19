Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. В нем прописаны меры, которые пропишутся виде указа президента и станут частью "общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику", пишет Коммерсант.

Предложения по запрету импорта определенных товаров из Украины должны быть подготовлены в правительстве РФ уже к 1 августа. По словам источника издания, первыми в списке санкционных товаров могут оказаться украинские удобрения. При этом, как указывает издание, импорт этой продукции в РФ "ничтожен".

Также под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из собеседников издания, обсуждалась еще с 2014 года. В российский санкционный список могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие, возможной мерой воздействия на которых станет блокировка активов в РФ.

В начале июня Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает введение мер в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан в ответ на недружественные шаги против России.

Ранее Путин анонсировал "новые идеи по Украине", придуманные с Трампом.