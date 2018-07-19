Президент США Дональд Трамп заявил, что теоретически Черногория может втянуть НАТО в третью мировую войну. Эти слова прозвучали в интервью телеканалу Fox News.

Журналист напомнил, что как член НАТО США обязаны защищать любую страну Альянса, и спросил у американского президента, почему, например, его сын должен воевать в Черногории в случае нападения на нее: "У меня тот же вопрос", – ответил Трамп.

"Черногория – это крошечная страна, где очень сильный народ. Там очень сильный народ, очень агрессивный. Они могут стать агрессивнее – и поздравляю, вы в третьей мировой войне", – добавил Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что в НАТО "именно так все устроено". По его словам, вопрос лишь в том, что все страны должны платить пропорциональные взносы в НАТО.

Ранее Трамп раскритиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. "Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", – уверен глава Белого дома.

11–12 июля в Брюсселе прошел саммит НАТО. 12 июля Трамп заявил, что страны НАТО должны уже сейчас направлять на оборону не менее 2% ВВП.