Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк планирует обжаловать в Верховном суде решение комиссии о недопуске его к конкурсу на должность директора Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом он сообщил во время эфира на Громадському.

"Отказали исключительно из-за якобы нарушения сроков подачи заявления, хотя ответы мне от конкурсной комиссии ГБР не поступало, то есть это была продолжающаяся бездеятельность. Но суд почему-то решил, что я нарушил сроки, соответственно и апелляция поддержала. Еще сейчас готовим иск в новый Верховный суд, надеемся что они поставят точку", - сказал он.

По его мнению, во время голосования за голову ГБР было много обстоятельств, которые указывали, что "нет свободного выбора".

К слову, в июне Горбатюк уже обжаловал в административном суде решение комиссии по недопущению его к конкурсу на должность директора ГБР.

Напомним: 16 ноября 2017 года конкурсная комиссия выбрала директора ГБР и его заместителей. Председателем следственного органа стал Роман Труба. Тогда он заявил, что запустить полноценную работу Госбюро расследований он сможет до июля 2018 года.

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