Служба безопасности Украины запретила председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года.

Об этом сообщил в среду Независимый медиапрофсоюз Украины со ссылкой на заявление спецслужбы.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", - говорится в заявлении СБУ, копией которого располагает организация.

В феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в "антиукраинской деятельности" в Крыму.

В организации тогда назвали деятельность Соловьева недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.

Как сообщала "Страна", ранее по данным Госпогранслужбы, в Украину запрещен въезд 538 гражданам РФ.

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