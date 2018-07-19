Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что треть директоров местных школ не будут утверждены в должности за проявление симпатии в социальных сетях к России, "ЛНР" и "ДНР". Об этом он написал в своем Facebook.

Филатов признался, что три года собирал досье на учителей и завучей. По словам градоначальника, в настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ, и более 30% претендентов "либо будут уволены, либо не приняты на работу".

Он уверяет, что такое увольнение якобы "юридически безукоризненно", и у учителей не будет "возможности восстановиться по суду". "Ведь мы не нарушаем трудовое законодательство и не преследуем за убеждения", - утверждает мэр Днепра.

Фото: facebook.com

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