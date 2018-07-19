В Киеве открыли сквер и памятник певцу Муслиму Магомаеву, который родился в годы войны в Азербайджане и умер десять лет назад в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Торжественную церемонию посетили министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, министр культуры Украины Евгений Нищук, заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, артисты из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Украины и другие.

"В рамках празднования 75-летия со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста Муслима Магомаева по инициативе и при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Украине в Киеве открыт Сквер имени Муслима Магомаева по адресу: перекресток проспекта В. Черновола и улицы Сечевых Стрельцов, и памятник выдающемуся художнику", – отметил Спасибко. Он напомнил, что Киев и Баку – города побратимы с 1997 года.

"Мы сотрудничаем в сферах развития инфраструктуры городов, промышленности, культуры, туризма", – сказал городской чиновник во время церемонии открытия памятника.

"Убежден в том, что сквер им. Муслима Магомаева станет бесценным подарком для киевлян и гостей города – миллионов поклонников таланта легендарного певца и композитора. Киевляне будут приезжать сюда и наслаждаться отдыхом", – отметил Спасибко.

Фото: kievcity.gov.ua

Муслим Магометович Магомаев (17 августа 1942, Баку - 25 октября 2008, Москва) - советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец (баритон), композитор. Народный артист СССР (1973).

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