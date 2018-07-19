Шевченковский суд Киева продлил срок расследования дела о "покушении" на российского журналиста Аркадия Бабченко на полгода.



"Срок досудебного расследования продлить на шесть месяцев ", - огласил решение судья Евгений Сидоров, слова которого приводит "Громадське ТВ".

Ранее суд Киева решил проводить рассмотрение дела в закрытом режиме. На этом настаивал представитель стороны обвинения.

Напомним, 25 июня 2018 сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что обнаружили российский след в деле журналиста Аркадия Бабченко, и скоро расскажут о нем.

Как сообщала "Страна", ранее один из подозреваемых в подготовке убийства Бабченко Борис Герман заявил, что готов рассказать про тайники с оружием из Донбасса.

Ранее "Страна" опубликовала фото "куратора" Германа из украинской контрразведки.