В Украине отменили проверки переселенцев, работающих в государственных органах
Для переселенцев, который работают в государственных органах или органах местного самоуправления более не проводятся проверки достоверности информации о фактическом месте проживания / нахождения, которая была указана ими в заявлении о назначении социальных выплат.
Об этом сообщает ЮрЛига.
Для этого переселенцы должны подать справку с места работы, в которой указано, что:
- они находятся в трудовых отношениях с такими органами;
- условия их работы требуют постоянного пребывания на территории населенных пунктов, где органы госвласти осуществляют свои полномочия в полном объеме.
Исключение составляют командировки за границу.
Такие изменения в Порядок назначения (возобновления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам предусмотрены правительственным постановлением от 11 июля 2018 года № 548.
Также согласно изменениям в случае отсутствия переселенца по фактическому месту проживания / нахождения исключено требование о необходимости в течение трех рабочих дней с даты составления акта обследования материально-бытовых условий семьи явиться в структурное подразделение соцзащиты населения для прохождения физической идентификации.
Постановление вступает в силу 18 июля 2018 года.
Как сообщала "Страна", справку внутреннего переселенца теперь могут получить и несовершеннолетние. Получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица отныне имеют право и:
- люди, жилые помещения которых разрушены или стали непригодными для проживания в результате проведения АТО, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры);
- несовершеннолетние дети, получившие паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места жительства, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.
Напомним, что в Украине отменили физическую идентификацию переселенцев-инвалидов I группы.