Для переселенцев, который работают в государственных органах или органах местного самоуправления более не проводятся проверки достоверности информации о фактическом месте проживания / нахождения, которая была указана ими в заявлении о назначении социальных выплат.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Для этого переселенцы должны подать справку с места работы, в которой указано, что:

они находятся в трудовых отношениях с такими органами;

условия их работы требуют постоянного пребывания на территории населенных пунктов, где органы госвласти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Исключение составляют командировки за границу.

Такие изменения в Порядок назначения (возобновления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам предусмотрены правительственным постановлением от 11 июля 2018 года № 548.

Также согласно изменениям в случае отсутствия переселенца по фактическому месту проживания / нахождения исключено требование о необходимости в течение трех рабочих дней с даты составления акта обследования материально-бытовых условий семьи явиться в структурное подразделение соцзащиты населения для прохождения физической идентификации.

Постановление вступает в силу 18 июля 2018 года.

Как сообщала "Страна", справку внутреннего переселенца теперь могут получить и несовершеннолетние. Получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица отныне имеют право и:

люди, жилые помещения которых разрушены или стали непригодными для проживания в результате проведения АТО, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры);

несовершеннолетние дети, получившие паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места жительства, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Напомним, что в Украине отменили физическую идентификацию переселенцев-инвалидов I группы.