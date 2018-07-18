С 1 мая 2019 года должен быть установлен предельный размер платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам.

Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован для общественного обсуждения.

Предусмотрено, что максимальная плата за абонентское обслуживание определяется отдельно для услуг поставки тепла и горячей воды; централизованного водоснабжения и водоотвода; обращения с бытовыми отходами.

Абонплата рассчитывается по формуле и зависит от минимальной заработной платы, среднего количественного состава домохозяйства (2,58 человек), коэффициента возмещения домохозяйством расходов, понесенных исполнителем при предоставлении этих услуг (в зависимости от услуги: 0,004; 0,0035; 0,0015). Размер абонплаты является результатом умножения указанных показателей.

Замечания и предложения к проекту можно направить на e-mail: PohorilaIM@minregion.gov.ua.

Напомним, согласно Закону о ж/к услугах, если совладельцы многоквартирного дома не примут решение о выборе модели организации договорных отношений с исполнителем коммунальной услуги в течение определенного срока, между исполнителем и каждым собственником квартиры заключается индивидуальный договор о предоставлении коммунальной услуги. При заключении индивидуального договора потребителем уплачивается плата за абонентское обслуживание, предельный размер которой определяется Кабинетом Министров.

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