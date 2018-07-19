Музыкальная группа Imagine Dragons выпустила новую песню - Natural. Ее опубликовали на официальном канале группы на YouTube 16 июля.

Менее чем за два дня ролик собрал более 500 тысяч просмотров и 80 тысяч лайков.

На данный момент у песни уже почти 2,5 миллиона просмотров и более 200 тысяч лайков. Отметим, что это уже третий релиз музыкантов в этом году.

Видео: youtube.com/ImagineDragons

Как сообщала "Страна", фронтмен легендарной рок-группы Kiss заявил, что это он придумал "козу". Однако издание пишет, что музыкант группы Kiss был не первым, кто использовал "козу". Джон Леннон демонстрировал такой жест на обложке сингла The Beatles Yellow Submarine/Eleonor Rigby еще в 1966 году.

Отметим, что вдову Джона Леннона признают соавтором легендарного хита "Imagine".