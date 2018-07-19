Ватикан разрешил терять девственность женщинам, посвятившим себя Иисусу
Женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, позволили не хранить девственность.
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Ватикана.
"Призыв дать клятву в невинной, супружеской и плодотворной любви ко Христу не сводится к символу физической невинности", - говорится в документе.
Теперь девичья добродетель не является необходимым условием для прохождения обряда посвящения.
Новые правила могут позвать к служению религиозным убеждениям женщин, которые уже были в сексуальных отношениях с мужем, а также овдовевших.
Американская ассоциация посвященных девственниц заявила, что шокирована этим нововведением. Они напомнили Ватикану, что традиция католической церкви всегда основывалась на невиновности как духовной, так и физической.
Во всем мире насчитывается около 5000 "невест Христа" - светских женщин, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Христу.
Во время церемонии они одеваются в белые одежды и дают обещание не выходить замуж и не вступать в половые отношения. Они обычно носят обручальные кольца как символ своей клятвы.
Как сообщала "Cтрана", казначей Ватикана, обвиненный в домогательствах, предстанет перед двумя судами присяжными.
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