Властям Киева предложили присвоить звание почетных граждан столицы - игрокам сборной Хорватии Огнену Вукоевичу и Домагою Виде, которые опубликовали видео со "Слава Украине!" во время чемпионата мира по футболу.

Соответствующая петиция размещена на сайте электронных петиций Киевсовета.

"Присвоить звание почетного гражданина города Киева гражданам Хорватии, бывшим жителям города Киева и игрокам киевского Динамо Огнену Вукоевичу и Домагою Виде. Для людей, которые считают город Киев своим вторым домом, вклад в развитие киевского футбола. И за их позицию и поддержку Украины, после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными командами Хорватии и России", - отметил автор петиции Андрей Гливка.

Петиция была зарегистрирована еще 13 июля, но собраны пока только 34 подписи из 10000 необходимых.

Как сообщала "Страна", Вида извинился за видео со "Славой Украине". "Я сделал ошибку".

Отметим, что в МИД Украины пожурили ФИФА из-за жесткой реакции на Виду и Вукоевича.