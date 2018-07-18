В январе-мае 2018 года общее число умерших в Украине составляло 254 221 человек. Из них детей в возрасте до одного года - 1091 человек.

За январь-май 2018 года в Украине умер 1091 ребенок в возрасте до одного года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины на сайте ведомства.

В частности, отмечено, что за январь-май 2018 года общее число умерших составило 254 221 человек, из них детей в возрасте до одного года - 1091 человек.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года умерли 253 568 человек, из них младенцев - 1150 человек.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня составила 42 млн 279,6 тыс. человек. В течение января-мая численность населения уменьшилась на 106,8 тыс. человек.

Как сообщала "Страна", Синод РПЦ разрешил поминать в церкви некрещеных младенцев. По словам священника, в любом случае отпевание взрослого человека отличается тем, что там содержится молитвы Богу о прощении грехов умершего, тогда как младенец, хоть и не крещеный, еще не обладает никакими личными грехами.

Отметим, что в Харькове на тротуаре водитель сбил младенца коляске. Мама от ужаса потеряла сознание.