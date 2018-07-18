Суд в Харькове по делу о смертельном ДТП на улице Сумской допросил эксперта-автотехника, который подтвердил, что правила нарушили оба водителя - Елена Зайцева на Lexus и Геннадий Дронов на Volkswagen.

Об этом передает Укринформ из зала суда.

"В зале заседания - Елена Зайцева и Геннадий Дронов, они находятся на скамье за стеклянной перегородкой. Присутствуют прокуроры и адвокаты подозреваемых и потерпевших. В суд также прибыли три эксперта Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса. Они должны предъявить суду результаты экспертиз, в частности, - четырех дисков видеозаписи, произведенной в момент ДТП", - отметили в суде.

Специалист по автотехнической экспертизе, добавили в суде, подтвердил, что действия обоих фигурантов находятся в причинно-следственной связи по отношению к моменту опасности, то есть, неминуемому столкновению: "Дронов двинулся с места на желтый свет, чем отбросил Lexus, который мчался мимо на красный свет на большой скорости, на толпу людей на переходе".

"Так как допрос эксперта-автотехника затянулся из-за множества перекрестных вопросов адвокатов обоих подозреваемых, то суд принял решение перенести заседание", - пояснили в суде.

Допрос других экспертов, стало известно, состоится на заседании суда 24 июля, в 14:00.

Как сообщала "Страна", ранее в суде свидетель сказал, что Зайцева мчала на скорости 100 км/ч и точно не на зеленый сигнал.

Мы писали, что на суде по кровавому ДТП в Харькове предъявили обвинение обоим водителям, но вину признала только Зайцева.

Ранее полиция завела дело на автошколу, в которой училась Зайцева.