Переселенцам с инвалидностью I группы и другим лицам, которые по заключению врачебно-консультационной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной сторонней помощи больше не нужно проходить физическую идентификацию в учреждениях Ощадбанка.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Если ранее было установлено, что такие категории граждан могли по письменному заявлению получать соцвыплаты через Укрпочту с доставкой на дом, то сейчас также отменена обязательная процедура их физической идентификации в учреждениях Ощадбанка.

Соответствующие изменения предусмотрены принятым 11 июля 2018 года постановлением Правительства № 548, которым актуализирован п. 1 постановления от 5 ноября 2014 года № 637.

Проходить обязательную физическую идентификацию остальным переселенцам - клиентам Ощадбанка придется чаще: каждые 6 месяцев, а не первые два раза - каждые шесть месяцев, далее - каждые 12 месяцев, как было ранее.

Также установлена периодичность физической идентификации клиента-переселенца для получения прочих соцвыплат (кроме пенсий) - каждые шесть месяцев со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации.

Постановлением изменена очередность информирования Ощадбанком ведомств в случае приостановления расходных операций по текущему счету при непрохождении физической идентификации получателем соцвыплат.

Постановление вступило в силу сегодня, 18 июля.

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