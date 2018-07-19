Минобразования подготовило новый порядок создания групп продленного дня в школах, пишет Жизнь.Правда

"Наш директорат дошкольного и школьного образования подготовил порядок, который отвечал требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учебных заведений", - цитирует министра образования и науки Лилия Гриневич пресс-служба МОН.



Соответствующий документ сейчас находится на регистрации в Минюсте, поэтому у него могут внести изменения, но пока он предусматривает следующее:

Должны быть прогулки на открытом воздухе не менее 1 ч 30 мин для учащихся 1-4 классов.

Не менее 30 минут на питание.

На домашние задания дети в группе продленного дня не имеют тратить больше часа.

Не менее часа дети должны заниматься спортивно-оздоровительными занятиями.

В группе продленного дня дети не могут находиться более шести часов в день.

На основании заявления родителей, иных законных представителей учащихся можно отпускать учеников группы продленного дня в удобное для родителей время.

Для профилактики утомляемости, нарушения телосложения, зрения учеников начальных классов необходимо через каждые 15 минут занятия проводить физкультминутки, гимнастику для глаз.

Кто создает и как работает группы продленного дня

Группы продленного дня создают по решению учредителя школы по письменным обращениям родителей или других законных представителей учащихся. На основании решения учредителя школы ее руководитель издает приказ об организации группы продленного дня.

Заявления о приеме учащихся в группы продленного дня принимают в начале каждого учебного года, как правило, до 5 сентября.

Основатель школы также может создавать условия, чтобы в группе продленного дня для первоклашек дети могли поспать.

Разница в возрасте учеников, зачисленных в группы продленного дня, не может превышать двух лет.

В школах сельской и / или горной местности, где учеников подвозят школьным автобусом, могут образовывать группы продленного дня для учащихся разных возрастных групп.

Режим работы группы продленного дня и организацию образовательного процесса, одобряет педсовет и утверждает руководитель школы.

Воспитатель работает с учениками в соответствии с ежедневного плана работы воспитателя. План, как правило, включает прогулку, самоподготовку, воспитательные беседы, дидактические и ролевые игры и тому подобное.

Финансирование групп продленного дня осуществляется за счет основателя и других средства, не запрещенные законодательством.

Инклюзивные группы продленного дня

Для детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в инклюзивных и специальных классах на основании письменного обращения родителей или иных законных представителей образуют инклюзивные и / или специальные группы продленного дня.

В этих группах количество учащихся с особыми образовательными потребностями составляет:

1-3 ребенка из числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением или слухом, легкими интеллектуальными нарушениями и тому подобное;

не более 2 детей из числа детей слепых, глухих, с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с дислексией, расстройствами спектра аутизма, то сложными нарушениями развития (нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата в сочетании с интеллектуальными нарушениями или задержкой психического развития ) или тех, передвигающихся на колясках.

Как сообщала "Страна", 10 первых классов и учеба в три смены. Чем обернулся набор детей в школы по новым правилам.

Мы писали, что в Вишневом два школьных класса перевели учиться в жилой дом, зреет бунт.

Ранее благодаря реформе образования школы Киева "тонут" в заявлениях на прием первоклассников.