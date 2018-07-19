Программу зимней Олимпиады в Пекине пополнили шестью новыми дисциплинами
Шесть новых дисциплин пополнят программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета в среду, 18 июля.
Олимпийцы выступят в смешанной эстафете в шорт-треке, смешанных командных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина, женских одиночных соревнованиях по бобслею, соревнованиях по фристайлу в дисциплине "биг-эйр" (мужчины и женщины), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе и смешанные командные соревнования по фристайлу.
Отмечается, что в Играх 2022 года примут участие рекордное число женщин-атлеток.
Как сообщала "Страна", Польша и Словакия хотят принять следующую зимнюю Олимпиаду.
"Хотя бы в свете достижений Польши, Словакии и Чехии на нынешней Олимпиаде - несколько медалей - это поощряет к тому, чтобы мы вернулись к этому предложению. Для меня важнейшим является вопрос развития туристической и спортивной инфраструктуры, которая бы служила всем, не только во время олимпиады", - заявил Кухцинский.
Отметим, что в МОК рассказали, какие страны претендуют на Олимпиаду-2026.