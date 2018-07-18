Двое из трех пострадавших на чешской стройке украинцев попали в больницу.

Об этом подтвердила пресс-служба посольства Украины в Праге.

"Во время ремонтных работ в бывшей школе на Микуландской улице в центре Праги произошел обвал части дома. Под завалами оказалось 3 украинских гражданина, их сразу же госпитализировали. Двое украинцев до сих пор находятся в больнице, один в тяжелом состоянии в искусственной коме, состояние другого - удовлетворительное. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, однако, по имеющейся информации, больше пострадавших под завалами нет", – говорится в опубликованном сообщении.

Подчеркивается, что посольство предоставляет необходимое содействие пострадавшим гражданам Украины.

"Мы подтверждаем, что эти трое граждане Украины, двое все еще находятся в больнице, одного уже выписали. Один из гражданин получил ранения средней тяжести, другой гражданин, по информации врачей, находится в более сложном положении. Я посетил каждого из них, мы поддерживаем с ними и семьями контакты", – рассказал в интервью "Радио Свобода" первый секретарь посольства Валерий Борисов.

Также сообщается, что дипломаты планируют в ближайшее время встретиться с представителями чешской строительной фирмы "Metrostav", на объекте которой произошла авария.

"Фирма "Metrostav" на запрос Радио Свобода об условиях трудоустройства трех рабочих, которые получили ранения и состояния их здоровья в соответствии с действующим законодательством о защите личных данных ответа не предоставила", – говорится в сообщении на сайте "Радио Свобода" в среду.

Причину обвала потолка дома во время ремонтных работ изучает полиция Чешской Республики.

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

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