Украина выдала Турции турецкого оппозиционного журналиста Юсуфа Инана, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины в Николаеве. Об этом Украинским Новостям сообщил представитель Генеральной прокуратуры.

"В Генпрокуратуру от Минюста Турции в октябре 2017 года пришел запрос на выдачу Юсуфа Инана. В июле 2018 года указанный запрос был удовлетворен", - сказал он.

Таким образом спустя два дня после начала скандала с похищением и вывозом в Турцию с территории Украины оппозиционно настроенных граждан этой страны, правоохранительные органы Украины наконец-то подтвердили данный факт.

Ранее, напомним, они напрочь отрицали какое-либо отношение к данному делу.

Напомним, Юсуфа Инана турецкие власти обвиняют в распространении через социальные сети информации, которая якобы наносит вред государственным интересам. Юсуф Инан известен также тем, что активно участвовал в оппозиционной кампании против действующего президента Турции Эрдогана.

Ранее "Страна" узнала подробности похищения турецкого журналиста в Украине.

Ранее мы писали, что в Нацсоюзе журналистов осудили похищение турецких журналистов.

Первоначально сообщалось, что Украина выдала Турции эксперта по соцсетям из "террористической организации Гюлена".