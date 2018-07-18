Киевское "Динамо" представило болельщикам команды и представителям средств массовой информации новых игроков клуба. Церемония состоялась на поле НСК "Олимпийский".

Они должны усилить игру "динамовцев", передает пресс-служба клуба.

На поле главной арены страны, являющейся и домашним стадионом для вице-чемпионов Украины, команда провела первую в сезоне 2018-2019 годов открытую тренировку для своих поклонников.

Вместе с игроками, которые уже ряд сезонов выступают за "Динамо", на поле "Олимпийского" вышли, в частности, полузащитник Че Че и защитник Сидклей. Их контракты были оформлены киевским клубом в летнее межсезонье.

Еще одной новацией встречи команды и болельщиков стала презентация новой формы "Динамо". С этого сезона и, по крайней мере, на ближайшие три игровых года техническим спонсором киевского футбольного гранда станет американская фирма New Balance.

Еще одной новацией встречи команды и болельщиков стала презентация новой формы "Динамо". С этого сезона и, по крайней мере, на ближайшие три игровых года техническим спонсором киевского футбольного гранда станет американская фирма New Balance.

Пока же бело-синие будут выступать в форме, созданной на основе стандартных шаблонов производителя. Однако уже с сезона 2019/2020 годов специалисты из New Balance обещают подготовить для киевлян что-то оригинальное.

Фото: fcdynamo.kiev

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