Трое украинцев, к которым приходили с обысками сотрудники СБУ, заявили о пропаже ценных вещей.

Об этом говорится расследовании "Забороны".

Киевлянин инженер-программист Андрей Кутьин, которого СБУ обвинила в контрабанде и незаконном обращении с оружием утверждает, что у него после обысков не вернули несколько бутылок дорогого алкоголя, пару коллекционных ножей, коллекционные макеты пистолетов, новый хороший бронежилет и даже дырявый маскхалат и часть охотничого пороха.

Потом Кутьин обнаружил, что его макеты продаются в интернете. Уверяет, что таких больше ни у кого не было. Каждый экземпляр имел индивидуальный номер, но на фотографиях они были затерты.

Второй герой расследования - моряк и коллекционер оружия Алексей Демьянчук. Мужчина говорит, что также был заместителем командира батальона "Сич" по вооружению и помогал "Правому сектору".

Демьянчуку инкриминировали незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Алексей утверждает, что до обыска имел коллекцию антикварных револьверов стоимостью $200 000.

После того, как человек вернулся из СИЗО домой, он увидел, что изъятое во время обыска раритетное оружие продается в интернете. В частности, редкий револьвер Гассера. Алексей узнал его по индивидуальному номеру, а также - по барабану, который ему делал на заказ оружейник из Бердянска.

Алексей уверяет, что большая часть оружия, которая у него была и исчезла, - это пистолеты, которым более 110 лет и уже не считаются оружием, поскольку патронов к ним не производят. А изъятые новые маузеры и парабеллум тоже уже нельзя считать оружием, поскольку из них были вынуты пружины и буйки.

Третий герой расследования военный Антон Примушко. В 2015 году СБУ провела в его доме обыск. Тогда военному инкриминировали нелегальную торговлю оружием, а с его дома исчезло множество вещей.

Тогда Примушко был начальником штаба батальона "Киев-2". Добровольцам именно дали приказ вернуться из зоны боевых действий в столицу. В 2014-15 годы в "Киева-2" собралось много трофейного оружия, которое не успели отправить в управление МВС.

Сотрудники СБУ рыскали в доме, в хлеву и во дворе, выгребая все, вспоминает Антон. Во время обыска то изымали с занесением в протокол, а то просто забирали.

В доме в сейфе хранились охотничьи винтовки, наградное оружие Примушко (все официально оформлено), а также - детские золотые крестики и супружеские кольца Антона и Кати, его жены, которые потом исчезли.

После обыска сотрудниками СБУ и прокуратуры Шевченковского района Киева из дома Примушко исчезли вещи на 80 пунктов в списке и на сумму более 20 000 долларов США, говорит он. Их так и не внесли в протокол. Проверку по этому поводу прокуратура закрыла.

Антона уже давно оправдал суд, а уголовное дело закрыли.

Тем временем Служба безопасности Украины отрицает информацию о краже своими сотрудниками ценных вещей граждан в ходе обысков. Об этом Українським Новинам сообщили в СБУ.

"Эта информация не отвечает действительности", - сказал сотрудник спецслужбы.

По его словам, подобная информация распространяется с целью дискредитации СБУ, в том числе со стороны бывших сотрудников службы.

СБУ уверена, что такая информация носит заказной характер.

Коллекционные экземпляры появились в интернете. Фото: Андрея Кутьина, фото: zaborona.cоm

Револьвер Гассера в продаже на специализированном сайте Violity. Фото: Алексей Демьянчук, фото: zaborona.cоm

Отрывок из протокола обыска опубликовано с разрешения Антона Примушко. Фото: zaborona.cоm

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