Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом".

Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, "Нафтогаз" готов рассмотреть предложения о мировой с "Газпромом", если это не повлияет на переговоры компании по новому контракту.

Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" не собирается обсуждать данное предложение в трехстороннем формате.

Коболев добавил, что из-за рассмотрения предложения о мировой с "Газпромом" в трехстороннем формате компания "теряет время своих партнеров".

Как сообщала "Страна", "Газпром" раскрыл данные о своих активах в Великобритании по иску "Нафтогаза".

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