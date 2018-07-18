Массовое отравление детей в Донецкой области произошло в лагере "Орленок", хотя сначала сообщалось о "Ястребке". Об этом в своем Facebook сообщила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Как выяснилось, массовое отравление детей произошло в детском лагере "Орленок" (сначала говорили о "Ястребке")", - сообщила Денисова.

По словам Денисовой, региональный координатор в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский уже побывал в детском лагере.

Омбудсмен выезжает на Донбасс, чтобы лично разобраться в ситуации.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

При этом в Госпродпотребслужбе говорят, что отравление произошло, в загородном детском учрежденим оздоровления и отдыха "Ястребок" - филиал "Орленка" Лиманского района Донецкой области.

Напомним, что лагерь, в котором отравился уже 91 человек, решили закрыть. Так, с признаками острой кишечной инфекции в больницы госпитализировали уже 91 человека, из них 76 детей.

Санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки продолжается, предварительно пострадавшим поставили диагноз "острый гастроэнтероколит".

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