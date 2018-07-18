В городе Днепр на велосипедиста сбил легковой автомобиль. Пожилой мужчина умер.

Об этом сообщает dnepr24.

Авария произошла на территории въезда на Южный мост, где под колеса автомобиля Hyundai попал 66-летний велосипедист.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили подробности ДТП. Как удалось остановить, велосипедист ехал по встречной в центр, а справа от него ехал автомобиль, с которым и произошло столкновение.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, после чего велосипедиста попытались вернуть в чувства на месте аварии.

Однако в результате ДТП велосипедист скончался.

Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

Фото: dnepr24

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