Выехавшего на встречку в Днепре велосипедиста снес автомобиль
В городе Днепр на велосипедиста сбил легковой автомобиль. Пожилой мужчина умер.
Об этом сообщает dnepr24.
Авария произошла на территории въезда на Южный мост, где под колеса автомобиля Hyundai попал 66-летний велосипедист.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили подробности ДТП. Как удалось остановить, велосипедист ехал по встречной в центр, а справа от него ехал автомобиль, с которым и произошло столкновение.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, после чего велосипедиста попытались вернуть в чувства на месте аварии.
Однако в результате ДТП велосипедист скончался.
Подробности происшествия устанавливают правоохранители.
Фото: dnepr24
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