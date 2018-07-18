Во Львове сотрудники полиции задержали группу торговцев героином и кокаином, использовавших "закладки".

Об этом сообщает департамент внутренней безопасности главного управления Нацполиции во Львовской области, передает Интерфакс.

По данным полиции, группа злоумышленников продавала героин и кокаин на протяжении длительного времени при помощи т.н.закладок – преступники сначала рассылали клиентам банковские счета, на которые следовало перечислить деньги, а потом передавали сообщение о месте "закладки", где можно было забрать наркотики.

По данным полиции, за время документирования деятельности группы, они сбыли наркотиков почти на 6,5 млн грн.

Одного из основателей преступного сообщества задержала полиция после контрольной закупки наркотиков. Задержанному предъявлено подозрение в хранении и сбыте наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По решению суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму 704 тысячи грн.

Его подельники также задержаны. В полиции не сообщают, сколько человек входили в состав преступной группы.

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