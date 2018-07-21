Сотрудники Миссурийского университета (США) уверены, что существует риск, что волки из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут распространить мутировавшие гены по всей Европе.

Сообщается, что непосредственно после ухода людей с территории, там расплодилось множество диких животных, включая таких крупных хищников, как рыси, кабаны и волки.

Сейчас плотность волков в зараженной зоне в семь раз выше, чем в близлежащих лесах, а молодняк стал мигрировать на соседние территории, пишет Express.

Сразу 14 самцов ученые отловили и надели на них GPS-датчики. Выяснилось, что один из них в течение трех недель бродил в 300 км от мертвой зоны, где вполне мог встретить самку и передать свои мутировавшие гены.

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