В США боятся, что генетически мутировавшие волки из Чернобыля угрожают Европе
Сотрудники Миссурийского университета (США) уверены, что существует риск, что волки из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут распространить мутировавшие гены по всей Европе.
Сообщается, что непосредственно после ухода людей с территории, там расплодилось множество диких животных, включая таких крупных хищников, как рыси, кабаны и волки.
Сейчас плотность волков в зараженной зоне в семь раз выше, чем в близлежащих лесах, а молодняк стал мигрировать на соседние территории, пишет Express.
Сразу 14 самцов ученые отловили и надели на них GPS-датчики. Выяснилось, что один из них в течение трех недель бродил в 300 км от мертвой зоны, где вполне мог встретить самку и передать свои мутировавшие гены.
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