Оперативники и следователи обнаружили 22 женщин, которые были привлечены к работе порностудий как веб-проститутки (веб-модели). Организаторы сети порностудий - задержаны.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"Оперативники и следователи обнаружили 22 женщины, привлеченных к работе порностудий как веб-модели. По установленным адресам, а также в автомобилях, принадлежащих злоумышленникам, правоохранители провели санкционированные судом обыски. Во время процессуальных действий обнаружено и изъято 18 комплектов техники, среди которых веб-камеры, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. Общая стоимость изъятого оборудования - 300 тысяч гривен. Кроме того, изъяты деньги в сумме 16 тысяч долларов США и 115 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрительная информация поступила в марте этого года. Оперативники УБПТЛ полиции Днепропетровской области получили данные о функционировании сети онлайн-порностудий.

По данному факту следователи областной полиции внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав действия злоумышленников по ч. 3 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) УК Украины.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что сеть порностудий организовал 39-летний житель г. Днепр. Ему в этом помогала 31-летняя местная жительница.

Мужчина осуществлял общее руководство группой, в частности - координировал действия участников группы в части контроля работы проституток, подыскивания новых “сотрудниц”, ведение бухгалтерии, выплаты денег членам группы и тому подобное. В этом ему активно помогала женщина-соорганизатор.

Члены группы арендовали жилье на долгосрочной основе, приобретали необходимое оборудование, а также осуществляли рекламу своего “бизнеса”. Кроме того, злоумышленники активно вовлекали в свою деятельность девушек и молодых женщин.

В ходе документирования действий злоумышленников полицейские установили шесть мест расположения порностудий. Указанные квартиры использовались для оказания сексуальных услуг клиентам. При этом установлены факты привлечения к работе порностудий и несовершеннолетних.

Согласно ч. 3 ст. 302 Уголовного кодекса Украины, по которой следователями квалифицированы действия уличенных злоумышленников, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: dp.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Поліція Дніпропетровщини

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